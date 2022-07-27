2022/07/27 | 13:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برّأت محكمة التمييز العراقية الثلاثاء البريطاني جيمس فيتون من تهمة تهريب الآثار، ملغية بذلك حكما صدر بحقّه بالسجن 15 عاما، على أن يتمّ الإفراج عنه خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يبرئ بريطانيا حُكم عليه بالسجن 15 عاما من تهمة تهريب الآثار) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يبرئ بريطانيا حُكم عليه بالسجن 15 عاما من تهمة تهريب الآثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).