لمواجهة التصحر.. عراقي يسعى لزراعة مليون شجرة بلوط

2022/07/27 | 13:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظات إقليم كردستان العراق حملات شعبية عديدة لزراعة الأشجار واستعادة الطبيعة الخضراء لتلك المناطق الجبلية، بعد أن فقدت نحو 20% من نباتاتها منذ 2014، في حين فقدت 47% من أشجارها مقارنة بعام 1999.

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