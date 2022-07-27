2022/07/27 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 69lmJAZ5okI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صواريخ هجومية تهز كردستان العراق مجددا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صواريخ هجومية تهز كردستان العراق مجددا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).