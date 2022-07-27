بسبب الفساد.. النزاهة النيابية تطالب بتحريك دعوى ضد وزير الكهرباء

2022/07/27 | 14:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي اليوم الاربعاء، الادعاء العام بتحريك دعوى ضد وزير الكهرباء بسبب الفساد وهدر المال العام والاضرار بمصالح الناس في عقد الجباية الالكترونية.

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النزاهة النيابية تطالب بتحريك دعوى ضد وزير الكهرباء أولاً على ايرث نيوز.

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