2022/07/27 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد دانت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي تعرضت له قنصليتها في نينوى.وذكر بيان للوزارة، تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن “هجوماً وقع على القصلية العامة لتركيا في الموصل في ساعات الصباح من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول رد رسمي تركي بشأن استهداف القنصلية في الموصل المركز الخبري الوطني.

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