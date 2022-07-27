وزارة التعليم تعلن فتح التقديم الى قناة قبول الموظفين المتميزين

2022/07/27 | 14:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن فتح التقديم الى قناة قبول الموظفين المتميزين.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، انه “تم فتح استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة قبول الموظفين المتميزين والملاكات […]

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