2022/07/27 | 14:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الأربعاء، مايك برايسون ريتشاردسون سفير بريطانيا في العراق ووفداً مرافقاً له.وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني: أنه “نوقشت خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع السياسي في العراق والتي تركزت على اختيار المرشح … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني يستقبل السفير البريطاني للتباحث حول اخر تطورات الوضع السياسي في العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني يستقبل السفير البريطاني للتباحث حول اخر تطورات الوضع السياسي في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).