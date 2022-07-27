2022/07/27 | 14:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت الصين الأربعاء من أن واشنطن “ستتحمل العواقب” إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي تايوان مع تصاعد التوترات بين البلدين قبل مكالمة هاتفية متوقعة بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ.وردت بكين بشدة على الولايات المتحدة بعد ورود … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تقول إن الولايات المتحدة س”تتحمل كل العواقب” إذا زارت بيلوسي تايوان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تقول إن الولايات المتحدة س”تتحمل كل العواقب” إذا زارت بيلوسي تايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).