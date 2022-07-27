النفط يرتفع قرب الـ 100 دولار.. ويضرب خطة واشنطن

2022/07/27 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بعدما تراجعت أسعار النفط أمس الثلاثاء عقب قرار واشنطن ببيع 20 مليون برميل إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في إطار الخطة المعلنة سابقًا لخفض أسعار البنزين.

يبدو أن الأسعار عادت من جديد للارتفاع خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعدما تراجعت عند تسوية تعاملات أمس الثلاثاء، مع انتظار قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتقييم تطورات المعروض والطلب على الخام.

يأتي ذلك وسط إقبال المستهلكين في أوروبا على منتجات النفط عقب تراجع إمدادات الغاز الروسي بشدة تزامنا مع قرار الاتحاد الأوروبي بتنفيذ خطة لتقليل الاعتماد على واردات الغاز الروسية بنسبة 15% خلال 8 أشهر.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط اشتعال المخاوف بشأن دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود بعد تخفيضات صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو اقتصادات أكبر المستهلكين الصين وأمريكا والهند.

وزاد خام نايمكس الأمريكي الخفيف خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 1%، وصولا إلى مستويات أعلى الـ 96 دولار للبرميل بزيادة في حدود 0.8 دولار.

وارتفع خام برنت القياسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 0.5 أو ما يعادل 0.5 دولار، وصولا إلى مستويات قرب الـ 100 دولار للبرميل بعد النزول أدناها خلال تعاملات أمس.

وتراجع خام برنت القياسي 0.7% أو ما يعادل 75 سنتًا ليصل إلى 104.40 دولار للبرميل عند التسوية أمس الثلاثاء، بعد أن وصل إلى 107.34 دولار خلال التعاملات، وانخفض سعر خام نايمكس الأمريكي بنسبة 1.8% أو 1.72 دولار عند 94.98 دولار للبرميل.

قالت إدارة الرئيس "جو بايدن" إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، في إطار الخطة المعلنة سابقًا لخفض أسعار البنزين، وانخفض احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 1985، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.

وكشفت البيانات تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي بمقدار 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من يوليو إلى 474.5 مليون برميل، وهو المستوى الأدنى منذ يونيو 1985.

وأعلن البيت الأبيض نهاية مارس أن الولايات المتحدة ستطلق مليون برميل من النفط يوميًا من احتياطياتها الاستراتيجية للمساعدة في خفض الأسعار ومكافحة التضخم في جميع أنحاء البلاد.

وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات النفط الخام تراجعت 4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري.

وانخفضت مخزونات البنزين 1.06 مليون برميل في الأسبوع الماضي، كما تراجع مخزون المقطرات 550 ألف برميل.

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والنفط يُباع دون شروط

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.5 مليون برميل.

وينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، وسط توقعات برفع معدل الفائدة 75 نقطة أساس، ما قد يقلص النشاط الاقتصادي وبالتالي يخفض الطلب على الوقود.

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