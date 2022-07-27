2022/07/27 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركّبة في ناحية الفرات".

واضاف ان "سعة هذه المحطة تبلغ 1640 ميغاواط".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).