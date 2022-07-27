كربلاء.. القبض على متخصص بسرقة الحقائب النسائية

2022/07/27 | 14:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة أخذ الحيطة والحذر والانتباه من الأشخاص الذين يثيرون الشك والريبة.

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