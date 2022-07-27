ضبط عجلة محملة بأدوية منتهية الصلاحية والقبض على صاحبها في سامراء

2022/07/27 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، القبض على متهم حاول نقل أدوية متنوعة منتهية الصلاحية في ‏سامراء.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء السابع عشر عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وأثناء ‏تنفيذ واجب التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص ضمن سيطرة الشهيد بشير في مدينة سامراء تمكنت من ضبط عجلة ‏صالون محملة بأدوية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، حيث تم إلقاء القبض على سائق ‏العجلة وضبط المواد".

وأضاف البيان، انه "تم إحالته مع العجلة والمواد المضبوطة اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية ‏والقانونية اللازمة بحقه".

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