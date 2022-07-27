كربلاء.. سارق الحقائب النسائية بقبضة قوات الأمن

2022/07/27 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنتمكنت مفارز قسم مكافحة إجرام كربلاء التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، من إلقاء القبض على أحد المتهمين في المحافظة بعد قيامه بسرقة حقائب النساء في أماكن متفرقة من المدينة أثناء قيادته الدراجة النارية.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود سارق متخصص بسرقة الحقائب النسائية، تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات حوادث السرقة وكشف المتهم الحقيقي، وبعد جهد متواصل وعمل دؤوب لفريق العمل وجمع المعلومات الكافية وتدقيقها بمهنية عالية تم الوصول الى المتهم وبعد نصب كمين محكم له تم القبض عليه".

وأضاف، أن "المتهم اعترف بسرقة تسع حقائب نسائية في المناطق المزدحمة والتي تشهد توافد النساء ومنها العيادات الطبية والمستشفيات والأسواق المحلية".وأشار البيان إلى أنه "تمت إحالة المتهم الى القضاء لينال جزاءه العادل".

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