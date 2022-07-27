2022/07/27 | 14:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، باندلاع حريق في مدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حريق نتج عن اشتعال كمية كبيرة من الحشائش والاعشاب الملاصقة لدار كبار السن مجاور باب المراد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق في مدينة الكاظمية ببغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق في مدينة الكاظمية ببغداد - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).