2022/07/27 | 14:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الخارجية والعمليات المشتركة الى فتح تحقيق في حادث استشهاد سيدة عراقية على يد قوات سوريا الديمقراطية في ناحية ربيعة بالمحافظة.

وقال الشمري في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “قوات سوريا الديمقراطية والمعروفة بأسم قوات (قسد) أنشأت معسكر تدريب ورماية لعناصرها على مسافة لا تبعد مئات الامتار عن حدود ناحية ربيعة التابعة لمحافظة نينوى”، مبينا انه “وخلال تدريبات الرمي بالذخيرة الحية لعناصر تلك القوات فقد اصابت رصاصة اطلقها احد عناصرهم سيدة عراقية في الناحية مما تسبب في استشهادها في الحال”.

واضاف الشمري، ان “السيدة وهي من العوائل النازحة ومن مواليد 1989 هي ام لخمس اطفال وقد ذهبت ضحية استهتار تلك القوات غير النظامية، في حادثة هي ليست الاولى ورغم كثرة الشكاوى المقدمة على وجود هذا المعسكر قرب ناحية ربيعة من الجانب السوري الا اننا لم نجد أي آذان صاغية او اجراءات لمعالجة هذا الوضع”.

وتابع ان “ما حصل أمس يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة وفتح تحقيق شامل لايجاد معالجة جذرية لهذا الاستهتار بالتنسيق مع قواتنا المسلحة والجانب السوري واعتبار الضحية شهيدة وتخصيص راتب تقاعدي لابناءها الايتام بعد ان اصبحوا بلا معيل لهم في هذه الظروف الصعبة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن نينوى يدعو الكاظمي لفتح تحقيق باستشهاد سيدة عراقية على يد قوات قسد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن نينوى يدعو الكاظمي لفتح تحقيق باستشهاد سيدة عراقية على يد قوات قسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).