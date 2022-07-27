2022/07/27 | 15:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تفيد تحليلات بان هناك فرصة هائلة لعكس اتجاه الاستراتيجية المتبعة ضد ايران وهي العزل...

ظهرت المقالة تحليل: دول الخليج بدأت تَقبُّل إيران وتستوعبها على عكس السياسة الامريكية أولاً على المسلة.

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