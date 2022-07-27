2022/07/27 | 15:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ألقى دونالد ترامب الذي عاد إلى واشنطن للمرة الأولى منذ غادر البيت الأبيض بعد...

ظهرت المقالة ترامب يلمح إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024 أولاً على المسلة.

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