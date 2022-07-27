2022/07/27 | 15:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأكبر منذ 300 عام.. استخراج ماسة وردية "نادرة" في أنغولا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/27 | 15:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأكبر منذ 300 عام.. استخراج ماسة وردية "نادرة" في أنغولا) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأكبر منذ 300 عام.. استخراج ماسة وردية "نادرة" في أنغولا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).