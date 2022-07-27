أكثر من 130 ألف مسافر سيتضررون جرّاء إلغاء رحلات لشركة لوفتهانزا

2022/07/27 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة لوفتهانزا في بيان صحفي الثلاثاء، عن إلغاء غالبية رحلاتها المُجَدولة ليوم الأربعاء في ألمانيا، بسبب إضراب الموظفين العاملين على أرض المطار الذي ينظمه الاتحاد التجاري للخدمات المتحدة Ver.di.

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