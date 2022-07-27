الأمن الوطني يطيح بشبكة لتزوير بطاقات الإمتحانات الوزارية في الأنبار

2022/07/27 | 15:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واعاعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن الاطاحة بشبكة لتزوير بطاقات الإمتحانات الوزارية في الأنبار.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "في خطوةٍ استباقية لمنع محاولات التلاعب بنتائج الإمتحانات الوزارية للصف السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بشبكة إجرامية تعمل على تزوير البطاقات الإمتحانية لأشخاص يرومون أداء الامتحانات الوزارية بدلاً عن الطلبة المسجلين رسمياً لدى وزارة التربية مقابل مبالغ مالية".واضاف ان "الجهود التحقيقية مازالت مستمرة لمعرفة جميع الأطراف المتورطة في عملية التزوير من أجل الوقوف على ملابسات العملية وعرض المتورطين على الجهات القانونية المختصة".





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