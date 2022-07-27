الإطاحة بشبكة لتزوير بطاقات الإمتحانات الوزارية في الأنبار- عاجل

2022/07/27 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

في خطوةٍ استباقية لمنع محاولات التلاعب بنتائج الإمتحانات الوزارية للصف السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بشبكة إجرامية تعمل على تزوير البطاقات الإمتحانية لأشخاص يرومون أداء الامتحانات الوزارية بدلاً عن الطلبة المسجلين رسمياً لدى وزارة التربية مقابل مبالغ مالية.

هذا ومازالت الجهود التحقيقية مستمرة لمعرفة جميع الأطراف المتورطة في عملية التزوير من أجل الوقوف على ملابسات العملية وعرض المتورطين على الجهات القانونية المختصة.

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