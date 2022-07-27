الجمارك تباشر العمل بتطبيق يحد من عمليات ’التلاعب والتزوير’

2022/07/27 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأربعاء، عن مباشرتها بتطبيق العمل بالتصريحة الجمركية (الالكترونية) والذي يحد من عمليات ’التلاعب والتزوير’.وقال إعلام الجمارك في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بمتابعة و توجيه مباشر من قبل مدير عام الهيئة العامة للجمارك شاكر محمود الزبيدي، اعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم الاربعاء عن البدء بالعمل بتطبيق التصريحة الجمركية ( الالكترونية) بدل التصريحة السابقة".واضاف انه "تم التأكيد على البدء بتطبيق التصريحة الجمركية ( الالكترونية) في مركز جمرك المنذرية الحدودي وبجهود ذاتية من قبل موظفي قسم الحاسبة الالكترونية وبنجاح تام وباهر حيث اصبحت الاجراءات الكترونياً من بداية المعاملة الجمركية الى نهايتها".

وبين ان "هذا الانجاز قد لاقى ترحيباً واسعاً من قبل هيئة المنافذ الحدودية حيث تكلل التعاون المستمر و تبادل المعلومات فيما بينهم بهذا النجاح الذي يصب بخدمة المواطن من حيث اختصار الجهد والوقت والحد من عمليات التلاعب والتزوير".

واشارت الى ان "العمل جاري على قدم وساق وبدعم كبير من لدن مدير عام الهيئة من اجل ربط كافة المراكز الكمركيه تباعاً".

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