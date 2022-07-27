الحكومة العراقية تقرر تغيير اسم وزارة الكهرباء

2022/07/27 | 15:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الأربعاء، أن حكومته قررت تغيير

اسم وزارة الكهرباء إلى "الكهرباء

والطاقة البديلة"، فيما أكد أن قطاع

الطاقة عانى من سوء التخطيط والفوضى

والفساد.

وقال الكاظمي

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