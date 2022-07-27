بالصور:تجمع شبابي في كربلاء المقدسة ينظم مخيماً صيفياً ضم عدد من طلبة الجامعات العراقية ولمختلف الطوائف

2022/07/27 | 15:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم تجمع (نحو الهدف للشباب) المستقل في

كربلاء المقدسة بالتعاون مع العتبتين

الحسينية والعباسية المقدستين

والتنسيق مع الحكومة المحلية في

المحافظة مخيماً صيفياً لدورته الخامسة

ضم عدد من طلبة الجامعات الع

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