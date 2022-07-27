شاهد بالفيديو.. هل استشار الاطار التيار باختياره شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية ؟

2022/07/27 | 15:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CuoYKYW_VF8

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