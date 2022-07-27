2022/07/27 | 16:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلن الاتحاد العربي بكرة السلة، اليوم الاربعاء،عن الفرق المشاركة في بطولة الاندية رجال 2022.وذكر الاتحاد في بيان أن “الاتحاد العربي لكرة السلة يعلن عن مشاركة 13 نادياً (حتى الآن) بالبطولة العربية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يشارك في البطولة العربية لأندية كرة السلة بشكل رسمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشارك في البطولة العربية لأندية كرة السلة بشكل رسمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشارك في البطولة العربية لأندية كرة السلة بشكل رسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).