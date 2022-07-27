الصحة تصدر امراً وزارياً بتوزيع المهن الطبية والصحية

2022/07/27 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الصحة، امراً وزارياً بتوزيع المهن الطبية والصحية.

وذكرت الوزارة في بيان أنه ” استنادا الى قرار مجلس الوزراء و مصادقة السيد وزير الصحة الدكتور هاني موسى العقابي وزارة الصحة تصدر امرا وزاريا بتوزيع كل من :

1- الاطباء خريجي كلية الطب (داخل العراق) للجامعات العراقية الحكومية للدورين الاول

والثاني للعام الدراسي 2020 – 2021 من منظمي الاستمارة الالكترونية

خريجي الكليات الطبية (طب الاسنان) الحكومية والاهلية للعام الدراسي 2020 – 2021 للدورين الاول والثاني / الدراسة الصباحية من منظمي الاستمارة الالكترونية

3- خريج الكليات الطبية (الصيادلة) الحكومية والاهلية للعام الدراسي 2020 – 2021 للدورين الاول والثاني / للدراسات الصباحية من منظمي الاستمارة الالكترونية

4- خريجي الكليات التقنية الطبية (داخل العراق) ممن وردت اوامرهم الجامعية للعام الدراسي 2020 – 2021 للدورين الاول والثاني من منظمي الاستمارة الالكترونية

5- خريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض والقبالة والتوليد للعام الدراسي 2020-2021 للدورين الاول والثاني من منظمي الاستمارة الالكترونية

خريجي المعاهد التقنية الطبية للعام الدراسي 2020 – 2021 للدورين الاول والثاني / للدراسة الصباحية – المسائية من منظمي الاستمارة الالكترونية”.

وأضافت “على ان لا تتم مباشرتهم الا بعد مصادقة مجلس الخدمة العامة الاتحادي واصدار امر وزاري بالتعيين وسيتم نشر اسماء الخريجين اعلاه المشمولين بالتوزيع يوم غدا”.

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