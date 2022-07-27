رئيس الوزراء يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار بتكلفة مليار دولار

2022/07/27 | 16:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وضع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركّبة، بسعة 1640 ميجاواط في ناحية الفرات بمحافظة الأنبار.وأكد الكاظمي، خلال وضع حجر الأساس، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس …

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