5 عوامل تقود مسار مؤشرات الأسهم الخليجية.. فما هي؟

2022/07/27 | 16:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: قال محللون إن هناك 5 عوامل تقود مسار بورصات الخليج الصاعد في الجلسات الأخيرة وذلك على عكس أداء البورصات العالمية الغير مستقرة وسط الترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي.وبحسب إحصائيات أعدتها "معلومات مباشر"، فإن المؤشر العام …

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