أوكرانيا تستأنف تصدير الحبوب من موانئها

2022/07/27 | 16:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت أوكرانيا، يوم الأربعاء، استئناف عمليات تصدير الحبوب من موانئها، بعد توقفها جرّاء العملية العسكرية الروسية.وقالت البحرية الأوكرانية، إن المرافئ المحددة لتصدير الحبوب “استأنفت عملها”.وأضافت البحرية الأوكرانية على تطبيق “تلغرام”: “في إطار توقيع اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل”، وفقما نقلت “فرانس برس”.[…]

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