القائد العام للقوات المسلحة يرأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار.. وهذه القرارات

2022/07/27 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، توجيهات للأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً لقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة الانبار”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع بحث الواقع الأمني ومناقشة الخطط الموضوعة لحماية المحافظ”.

وأشاد الكاظمي في مستهل الاجتماع، بـ”جهود القوات الأمنية في محافظة الأنبار، التي ساهمت في تعزيز أمن المواطنين واستقرار أحوالهم المعاشية، ما ساعد في شروع الأنبار بنهضة في مجال الإعمار سواء في مركز المحافظة أو في نواحيها، ولاسيما أن المحافظة قد عانت كثيراً بسبب الحرب ضد الإرهاب، لذا فإن إعمارها هو أقوى رد على فلول الإرهاب”.

وأكد “دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية، وهي على استعداد لتلبية احتياجات الأجهزة الأمنية في المحافظة بما يحسن أداءها، ويطوّر من قدراتها الأمنية”.

ووجه “جميع القيادات الأمنية بضرورة ترسيخ الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وبذل الجهود للتصدي للتجاوزات والتعاطي مع حالات الاستفزاز بهدوء وحكمة”، مشدداً على “منع استغلال الانتماء العشائري والسياسي، وأن يكون الانتماء للعراق فقط، وأن تتصدى أجهزتنا الأمنية بقوة لمحاولات تهريب المخدرات، التي تهدد شبابنا وبلدنا”.

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