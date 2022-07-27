2022/07/27 | 16:16 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، الإطاحة بشبكة لتزوير بطاقات الإمتحانات الوزارية في الأنبار.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، “في خطوةٍ استباقية لمنع محاولات التلاعب بنتائج الإمتحانات الوزارية للصف السادس الإعدادي للعام الدراسي الحالي، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد استحصال الموافقات القضائية من الإطاحة بشبكة إجرامية تعمل على تزوير البطاقات الإمتحانية لأشخاص يرومون أداء الامتحانات الوزارية بدلاً عن الطلبة المسجلين رسمياً لدى وزارة التربية مقابل مبالغ مالية”.

وأضاف، أن “الجهود التحقيقية مازالت مستمرة لمعرفة جميع الأطراف المتورطة في عملية التزوير من أجل الوقوف على ملابسات العملية وعرض المتورطين على الجهات القانونية المختصة”.

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