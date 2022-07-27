تحرك نيابي جديد لإعادة النظر بسعر صرف الدولار في العراق - عاجل

2022/07/27 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب مضر الكروي، الاربعاء، عن مقترحات نيابية لاعادة النظر بسعر صرف الدولار امام الدينار، مبينا ان منح الدولار بسعر منخض لاستيراد الادوية سيكون له تداعيات ايجابية.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" رفع سعر صرف الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي اتخذت في وقت حرج مر به العراق في الملف الاقتصادي لكن الاوضاع تغيرت نحو الافضل ".

واضاف ان "التداعيات مازالت تضرب اكثر من 13 مليون مواطن ووضعتهم تحت خط الفقر بعد ان ارتفعت الاسعار بنسبة تتراوح من 20-35% للمواد الغذائية والادوية وهناك مواد ارتفعت اكثر من 50%".

واشار الكروي،ان" تغير سعر صرف الدولار قرار بيد البنك المركزي باعتباره جهة مستقلة وليس بيد مجلس النواب لكن هناك بديل اخر من اجل التخفيف عن وطأة رفع سعر الصرف عبر مبدأ دولار الغذاء او الدواء اي منح الدولار باسعار صرف مخفضة من اجل تمويل صفقات شراء الغذاء والدواء من اجل خفض أسعارها".

وتابع ان" المرحلة المقبلة يجب ان تخفض اسعار الادوية والاغذية على اقل تقدير لاننا امام نسبة فقر تجاوزت ال30% في العراق يجب احتواءها وتوفير الاغذية والأدوية باسعار مناسبة وان تكون هناك رؤية لتقليل تداعيات رفع سعر الصرف على ملايين العراقيين الذين يعانون بشكل قاس".

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