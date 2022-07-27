2022/07/27 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بتمكن فرق الدفاع المدني من اخماد حريق داخل معارض الحبيبية في بغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريقا اندلع داخل معرض للسيارات في شارع المعارض في منطقة الحبيبية شرقي بغداد"، لافتاً الى ان "الحريق أدى الى تضرر سيارة نوع سوبر".

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