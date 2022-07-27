2022/07/27 | 17:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3dO0ur2t4ss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجلسة المقبلة للبرلمان ستتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء د. نجم الغزي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجلسة المقبلة للبرلمان ستتضمن انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء د. نجم الغزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).