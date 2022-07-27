2022/07/27 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الأمن الإيرانية، تفاصيل

جديدة حول تفكيك خلية "تابعة للموساد

الإسرائيلي" في البلاد.

وأفادت وزارة الأمن الإيرانية بأن "هدف

الإرهابيين التابعين للكيان الصهيوني،

كان تفجير مركز حساس للصناعة ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تنشر تفاصيل تفكيك خلية "تابعة للموساد" وتعلن هدفها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تنشر تفاصيل تفكيك خلية "تابعة للموساد" وتعلن هدفها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).