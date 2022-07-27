2022/07/27 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي،

اليوم الأربعاء، بأن الجانب الإيراني

يخطط لتنفيذ مشروع مشترك مع روسيا

لتصدير الغاز إلى سلطنة عمان وباكستان.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن الوزير الإيراني

قوله: "بالنظر إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالمشاركة مع إيران.. روسيا تخطط لتصدير الوقود الأزرق إلى دولة خليجية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالمشاركة مع إيران.. روسيا تخطط لتصدير الوقود الأزرق إلى دولة خليجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).