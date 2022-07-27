رد صادم من رئيس أتلتيكو مدريد بعد أنباء انتقال كريستيانو رونالدو إلى النادي

2022/07/27 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردّ رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، على شائعات حول رغبة فريقه في ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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