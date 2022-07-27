مانشستر يونايتد قد يسمح لرونالدو بالرحيل بشرط الاعارة

2022/07/27 | 17:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن كريستيانو رونالدو، قد يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف،...

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