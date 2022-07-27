الكهرباء: عدم إقرار الموازنة تسبب بتعطيل إدخال طاقات توليدية جديدة

2022/07/27 | 17:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت وزارة الكهرباء، 07/27/2022، ان عدم إقرار الموازنة تسبب بتعطيل إدخال طاقات توليدية جديدة،...

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