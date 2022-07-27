نيمار مهدد بالسجن لعامين بسبب تهم “فساد”

2022/07/27 | 17:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سيخضع النجم البرازيلي نيمار للمحاكمة في أكتوبر المقبل، بسبب مخالفات مفترضة في عملية انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عام 2013، حسب ما ذكر مصدر قضائي، اليوم الأربعاء.وسيحاكم نيمار والرئيسان السابقان لبرشلونة، ساندرو روسل، وجوزيب ماريا بارتوميو، بتهم “فساد” في صفقة التعاقد مع المهاجم الحالي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من […]

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