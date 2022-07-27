مصر.. الحكم على طليق وزيرة الصحة بالسجن 10 سنوات في واقعة رشوة

2022/07/27 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بالسجن زوج وزير الصحة السابق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا باسم "رشوة وزارة الصحة".

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