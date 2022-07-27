الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته في 20 عاماً

2022/07/27 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في 20 عاماً، اليوم الأربعاء، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي مسجلاً 0.83 أمام الجنيه الاسترليني.ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى لكبح جماح التضخم المتصاعد، لكن التعاملات في أسواق العملات كانت محدودة، إذ ينتظر المتعاملون إعلان رفع الفائدة في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش.وتراهن أسواق المال على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مع وجود فرصة لتطبيق زيادة أكبر بمقدار مئة نقطة أساس في وقت لاحق هذا العام.ويتوقع المتعاملون أن يرفع الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة إلى 3.4 بالمئة بحلول نهاية العام للمساعدة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.وساعد توقع رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة على دفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من ست عملات، إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عاماً في وقت سابق من الشهر الجاري”.

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