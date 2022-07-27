تزامناً مع التظاهرات.. الأمن يقطع شارعاً يؤدي إلى ساحة التحرير

2022/07/27 | 18:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بقطع شارعاً مؤدياً إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تزامناً مع التظاهرات الرافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية قطعت السايد القادم من كرادة مريم باتجاه ساحة التحرير".وأشار إلى أن "قوات حفظ القانون انتشرت عند بداية الشارع".وانطلقت في ساحة التحرير، قبل قليل، تظاهرات رافضة لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

وقبل يومين، أعلن الإطار التنسيقي بصورة رسمية ترشيح السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.

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