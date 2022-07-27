2022/07/27 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. بالوثائق مليارات لتنظيف دوائر محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NCsFCyYgigQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. بالوثائق مليارات لتنظيف دوائر محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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