2022/07/27 | 18:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NCsFCyYgigQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد .. بالوثائق مليارات لتنظيف دوائر محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد .. بالوثائق مليارات لتنظيف دوائر محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).