ارباح لعبة بوبجي واموال العراق.. منار العبيدي

2022/07/27 | 18:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي:

لعبة pubg الشهيرة تنهي سنة ٢٠٢١ بعائدات بلغت اكثر من ١.٢ مليار دولار امريكي وتحقق في الربع الاول من السنة الحالية ايرادات تبلغ ٤٠٠ مليون دولار وهو الربح الاعلى منذ تاسيسها

العراق يمثل بحدود ٥ ٪ من مجمل عائدات الشركة وبالتالي فان ايرادات الشركة الكورية المالكة للعبة وهي شركة Krafton قد بلغت من العراق في ٢٠٢١ بقيمة ٥٠ مليون دولار امريكي

اما ايرادات الشركة من العراق في الربع الاول لهذه السنة فبلغت ٢٠ مليون دولار امريكي ومن المتوقع ان تتجاوز ايرادات الشركة من العراق حاجز ال ٦٠ مليون دولار في نهاية السنة

الشركة الكورية تدفع ضرائب للحكومة الكورية تبلغ نسبتها ١٢٪

بعبارة اخرى العراقيين دفعوا ضرائب للحكومة الكورية بقيمة ٦ مليون دولار في ٢٠٢١ وسيدفعون بحدود ٧ مليون دولار في ٢٠٢٢

هذه الاموال تخرج من العراق وتذهب الى الشركة الكورية وتذهب الى ضريبة الحكومة الكورية ولا توجد اي جهة عراقية تفاتح الجانب الكوري او الشركة الكورية بالقيام على الاقل بدفعهم للاستثمار وافتتاح مراكز بحث وتطوير للشباب العراقيين في مختلف المحافظات لتطوير طاقاتهم في مجال تقنية المعلومات او انشاء مراكز تدريبية لتدريب وتأهيل الشباب تقنيا ومعلوماتيا وتطوير امكانياتهم

نسخة منه الى هيئة الاتصالات ورسالة ….

دوركم لا يقتصر على منع القنوات ومنع الاشخاص من الظهور اعلاميا

دوركم يستلزم التفكير في كيفية خلق الفرص لاستيعاب هذه الطاقات التي تضيع على ارائك المقاهي لساعات امام الpupg والاركيلة

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