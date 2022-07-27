مستشار الكاظمي يوضح آلية تنفيذ قانون الأمن الغذائي ويحدد مدة التنفيذ

2022/07/27 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، آلية تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما حدد مدة التنفيذ.

وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مضمون قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وتعليمات تنفيذه تخضع لإجراءات الوزارة المختصة وبشكل رئيس من وزارة المالية التي أعدت التعليمات الكافية التي تطلبت إقرارها".

ولفت إلى أنه "لم يمضِ من الوقت الكثير على تشريع القانون من قبل مجلس النواب ليدخل حيِّز التنفيذ".

وأضاف، أن "إجراءات التنفيذ تمتد حتى نهاية العام أو لغاية صدور قانون للموازنة إذا ما سمحت البيئة التشريعية بذلك مستقبلاً".

وتابع، أن "هناك خطوات متسارعة تتعلق بدفع مستحقات المزارعين ودعم البطاقة التموينية، وبالتأكيد فإن برامج الصرف ستنتظم بالتدريج خلال مدة ربما لاتزيد على شهر من الآن".

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