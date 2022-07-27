2022/07/27 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، أنها لم تطلع على قانون سلم الرواتب الجديد.

وقال عضو اللجنة فيصل النائلي في تصريح صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز" ،ان "اللجنة المالية لم تطلع على قانون سلم الرواتب الجديد".

وأضاف، أن "ارسال اي قانون من قبل الحكومة يعتبر مخالفاً للدستور والقانون"، متابعاً أن "اي قانون يأتي من الحكومة سيرد، لانها حكومة تصريف اعمال يومية".

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي أكد، امس الثلاثاء، ان "تعديل قانون سلم الرواتب هو ضمن أولويات الحكومة"، مشيرا الى ان "تعديل سلم الرواتب ارسل الى مجلس النواب لاقراره".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالمالية النيابية: لم نطلع على قانون سلم الرواتب الجديد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالمالية النيابية: لم نطلع على قانون سلم الرواتب الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).