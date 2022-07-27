بالفيديو.. دوي إطلاق نار في المنطقة الخضراء بعد اقتحام المتظاهرين بوابة البرلمان

2022/07/27 | 19:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بالفيديو..دوي إطلاق نار في المنطقة الخضراء بعد اقتحام المتظاهرين لبوابة البرلمان pic.twitter.com/HEt6W67Xie —...

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دوي إطلاق نار في المنطقة الخضراء بعد اقتحام المتظاهرين بوابة البرلمان أولاً على المسلة.

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