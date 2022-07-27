الكاظمي يدعو المتظاهرين الى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على الممتلكات

2022/07/27 | 19:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، 07/27/2022، المتظاهرين الى الالتزام بسلميتهم والحفاظ على...

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